Les marchés restent hésitants (+ débriefing actions européennes)

Les craintes d'une seconde vague de la pandémie persistent dans les salles de marché, empêchant le rally boursier de redémarrer.

Les principaux indices actions en Europe ont globalement terminé dans le rouge ce lundi. "Les marchés actions sont sous pression du fait des craintes d'une deuxième vague de Covid-19, et les investisseurs gardent les yeux rivés sur les États du Centre et de l'Ouest américains, la Floride et l'Amérique du Sud", résume Sébastien Galy, stratégiste chez Nordea Asset Management.

Le DAX allemand a reculé de 0,55%, le CAC 40 de 0,62% et le Footsie britannique de 0,72%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté lâché 0,77%. Le secteur de l'alimentation a signé la plus forte baisse en Europe (-1,73%), devant celui des télécoms (-1,44%) et celui du pétrole (-1,24%).

À la Bourse de Francfort, Wirecard s'est effondré de 44,07% après avoir déjà perdu 72% la semaine dernière. La fintech allemande a admis que les 1,9 milliard d’euros de fonds – soit un quart de son bilan – censés être parqués aux Philippines "n'existent très probablement pas". La société a par ailleurs retiré ses résultats provisoires 2019, tout comme ceux du premier trimestre et elle "ne peut pas exclure une révision des résultats des années précédentes". En réaction, l’agence de notation Moody’s a annoncé son intention de ne plus attribuer à Wirecard une note de crédit.