Les marchés restent zen après le statu quo de la BCE

Soutenus par des résultats dépassant les attentes, les indices européens ont gardé leur tempo haussier et ont peu réagi aux annonces de la BCE. Au sein du Bel 20, Umicore a fait des étincelles.

À l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, les gardiens de l'euro ont opté pour un statu quo monétaire, ne modifiant pas d'un iota leur panoplie d'outils anti-crise. Un retrait du soutien monétaire dépendra des données et non d'un calendrier défini, a ainsi clarifié la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde.

Les résultats d'entreprise ont encore une fois fait la pluie et le beau temps sur le marché des actions. Exemple à Bruxelles, où Umicore a survolé le Bel 20 avec un gain de 5,35%. Le spécialiste des métaux non ferreux a connu un premier trimestre de feu et s’attend à une année 2021 "exceptionnelle".