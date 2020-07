Les marchés saluent l'accord européen (+débriefing actions européennes)

Les marchés boursiers européens ont accueilli avec soulagement l'accord trouvé par les dirigeants des Etats membres de l'Union européenne sur un plan de relance de l'économie. Ce stimulus budgétaire éloigne le spectre d'une nouvelle crise de la zone euro, ce qui a soutenu les valeurs bancaires. Ces dernières ont enregistré l'une des plus fortes hausses sectorielles du jour. En clôture, les grands indices européens ont bien progressé. Le Cac 40 a gagné 0,22%. Le Dax a avancé de 0,96%. Le FTSE 100 a pris 0,13%.

Parmi les actions bancaires les plus en vue, les titres des institutions financières espagnoles et italiennes ont enregistré de nettes hausses. En cas d'échec des négociations européennes, l'Italie et l'Espagne auraient été privées d'importants subsides nécessaires à leur relance économique, ce qui aurait augmenté les risques de pertes sur crédit pour leurs banques. Cette menace écartée, un effet de soulagement a soutenu les actions bancaires des deux pays. A titre d'exemple, l'action de l'espagnole Banco de Sabadell a pris 0,59%.