Les marchés semblent tabler sur une victoire de Biden

La hausse de l'écart entre Biden et Trump dans les sondages relatifs à l'élection présidentielle américaine coïncide avec un rebond de Wall Street. On cherche moins les termes "élection contestée" sur Google.

Après un passage à vide en septembre, les marchés boursiers sont repartis de l'avant, ce qui pourrait s'expliquer par l'écart grandissant entre les candidats à l'élection présidentielle américaine dans les sondages. Depuis un plancher touché le 23 septembre, l'indice Dow Jones de la Bourse de New York a rebondi de plus de 5%. Idem pour le S&P 500 et le Nasdaq , les deux autres indices américains les plus suivis.