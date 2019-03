Les maux d'Ahold Delhaize

Le broker Berenberg persiste et signe: les investisseurs doivent vendre l'action du distributeur belgo-néerlandais. Outre des ajustements comptables, il souligne la concurrence accrue aux États-Unis et en Belgique.

"Cessez de croire que l'action Ahold Delhaize est bon marché par rapport à ses pairs". Tel est en substance le message délivré par les analystes de Berenberg dans leur dernier rapport sur la société de distribution.

17,70 euros Berenberg, le plus pessimiste sur AD Berenberg donne un objectif de cours de 17,70 euros pour Ahold Delhaize, ce qui est le niveau le plus bas parmi les analystes qui suivent la valeur. L'objectif de cours moyen est de 22,90 euros.

Selon eux, les investisseurs devraient faire quelques ajustements quand ils évaluent la structure du capital et la profitabilité de l'entreprise néerlandaise. Et de pointer notamment des dettes bancaires et des obligations de pension. "En prenant en compte ces éléments, le titre se négocie avec une prime d'environ 15% par rapport à Carrefour et Tesco, malgré un ralentissement sensible des bénéfices et des coûts exceptionnels nettement plus élevés (1 milliard d'euros ces dernières années pour Ahold Delhaize)", expliquent les analystes de la banque d'investissement allemande. C'est pourquoi ils ont réitéré leur recommandation à "vendre", tout en abaissant leur objectif de cours à 17,70 euros contre 18,20 euros auparavant. Cela sous-entend un potentiel baissier d'environ 20% par rapport au cours de clôture de lundi.

Un avis en totale divergence avec la plupart des analystes, qui préconisent d'"acheter" ou de "conserver" la valeur avec un objectif de cours moyen de 22,90 euros, et l'évolution même de l'action ces dernières années. Ahold Delhaize a gagné plus de 50% en Bourse depuis son point bas atteint fin août 2017, à 14,80 euros. Une tendance haussière qui a d'ailleurs trouvé un second souffle en novembre suite à la publication de solides résultats trimestriels.

Un ralentissement des bénéfices aux États-Unis?

Pourquoi donc Berenberg persiste à conseiller aux investisseurs de vendre l'action, et ce depuis le début? "Quand nous avons démarré le suivi de la valeur en août 2018, nous nous sommes focalisés sur le sous-investissement dans Stop & Shop et Giant, des bannières américaines d'Ahold Delhaize", rappellent les analystes. "Notre point de vue n'a pas changé depuis. La direction pourrait décider de réaliser des investissements cosmétiques aux États-Unis, auquel cas nous nous attendons à une accélération de la sous-performance like-to-like et à une croissance négative des volumes avec un désendettement opérationnel". Quand bien même le groupe néerlandais investirait massivement, ils craignent pour les attentes du marché au second semestre et au-delà.

"La côte est des États-Unis devient progressivement l’un des endroits les plus compétitifs pour le secteur américain de la distribution, avec l'arrivée des discounters (Aldi/Lidl) et Amazon/Whole Foods" Berenberg

Ils estiment que la côte est des États-Unis - où est implanté Ahold Delhaize et qui représente environ 60% de son chiffre d'affaires - n'est plus l'endroit idyllique, à faible concurrence, comme certains le pensent. De nouveaux entrants ont fait leur apparition. Ils investissent agressivement dans leur offre et gagnent des parts de marché. "La région est en train de devenir l’un des endroits les plus compétitifs pour le secteur américain de la distribution, avec ses discounters et Amazon/Whole Foods qui amplifie la concurrence entre Walmart, Kroger, les magasins spécialisés et les épiceries", avertissent les analystes de Berenberg. Ils craignent qu'Ahold Delhaize soit plus durement touché compte tenu du chevauchement géographique.