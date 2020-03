Les perspectives de Bekaert pour 2020 seront déterminantes

Bekaert peut-elle rebondir après un début d'année compliqué à cause de l'aversion au risque lié au coronavirus? Cela dépendra des résultats annuels que publiera le groupe spécialisé dans la transformation de fils d'acier ce mercredi matin. Après avoir bondi de plus de 25% l'an dernier, l'action du groupe belge a plongé de 26,5% au cours des deux premiers mois de l'année.

Les investisseurs se sont inquiétés du ralentissement de la conjoncture économique, mais aussi évidemment de l' impact potentiel de l'épidémie de Covid-19 . Bekaert réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires en Asie-Pacifique et est bien implanté en Chine.

Très bon marché

"Alors que, pour le moment, nos prévisions pour 2020 impliquent toujours une poursuite du redressement des marges, principalement grâce à des progrès internes, nous sommes de plus en plus préoccupés, car cette perspective est rendue difficile par l'épidémie du virus Covid-19 et une conjoncture ainsi que des marchés autos et camions affaiblis, explique Wim Hoste, analyste de KBC Securities. Compte tenu du fait que la plupart des activités de Bekaert sont très cycliques et exposées à la concurrence, nous évitons de considérer la récente faiblesse du prix de l'action comme un point d'entrée et maintenons notre évaluation du titre à 'conserver' avant l'annonce des résultats annuels."