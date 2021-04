Les perspectives de Michelin refroidissent les investisseurs

Au final, les grands indices européens ont terminé en léger recul. Le CAC 40 de Paris a perdu 0,03%, le DAX de Francfort a reculé de 0,31% et le FTSE 100 de Londres a abandonné 0,26%. Si les grands indices européens ont pu à de rares occasions pointer leur nez en territoire positif, le Bel 20 est resté embourbé dans le rouge tout au long de la séance, lâchant à la cloche 0,50% à 4.033,41 points.

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évoluait également en léger retrait. En attendant les résultats de Microsoft et d'Alphabet publiés après la clôture, les investisseurs ont pu apprécier le bond de 10% d' UPS . Le numéro un US du transport de colis a pleinement profité de l'envolée du commerce en ligne, aux États-Unis ainsi que dans le reste du monde.

BioMérieux réduit la voilure

Autre titre européen en souffrance ce mardi: BioMérieux (-6,89%). Le spécialiste français du diagnostic in vitro a revu ses ambitions à la baisse pour l'année en cours. En cause, l'amélioration de la situation sanitaire aux États-Unis qui va peser sur la demande pour ses produits de diagnostic.

Le bulletin de Xior applaudi

Sur le Bel 20, les investisseurs ont jeté leur dévolu sur des titres plus défensifs, comme celui du gestionnaire du réseau électrique Elia (+0,84%) et Proximus (+0,62%).

Colruyt (+0,08%) n'a pas conquis grand monde avec sa nouvelle emplette, Culinoa, un prestataire de services de catering qui travaille avec plus de 100 cuisines de collectivité en institutions de soins en Belgique.

Dans le bas du tableau, on retrouvait les deux biotechs de l'indice bruxellois, Galapagos (-2,90%) et argenx (-2,68%), en compagnie d'Aperam (-1,45%) et Umicore (-0,83%), deux titres qui ont grimpé de près de 25% depuis le début de l'année.