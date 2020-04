Les pertes d'emplois US dépriment les marchés (+ débriefing actions européennes)

Les marchés européens n'ont plus profité du rebond des prix pétroliers et ont plutôt accusé le coup après une hausse du chômage aux États-Unis. Les investisseurs ont malmené le secteur de l'assurance par crainte de voir leurs dividendes annulés.

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé dans le rouge ce vendredi, les investisseurs digérant difficilement le rapport sur l'emploi américain. Les États-Unis ont détruit 701.000 emplois non agricoles en mars, contre une baisse de 100.000 anticipée. "C'est quelque chose qui est spectaculaire", a résumé Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac, même si ces statistiques ne constituent pas selon lui une "énorme surprise".

Le Cac 40 a reculé de 1,57%, le Footsie britannique de 1,18% et le Dax allemand de 0,47%. L'indice Stoxx 600 a pour sa part perdu 0,97%, sous le poids des secteurs de l'énergie (-4,57%) et de l'assurance (-4,06%).

Le titre Air France-KLM a grimpé de 1,35%. Selon Reuters, les États français et néerlandais, qui détiennent chacun 14% du capital du groupe aérien, ont mis de côté leurs divergences pour régler les problèmes de trésorerie d'Air France-KLM. Les modalités et les montants de cette opération ne sont pas finalisés. Le scénario le plus probable serait celui d'un emprunt pouvant atteindre quatre milliards d'euros garantis par l'État français pour Air France combiné à un emprunt de près de deux milliards garanti par l'État néerlandais pour KLM.