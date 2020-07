Les poids lourds du Bel 20 en grande forme (débriefing actions belges)

KBC, ING et AB InBev, qui pèsent ensemble plus de 36% dans la pondération du Bel 20, ont largement contribué à la montée de l'indice belge. Les valeurs bancaires ont été recherchées grâce à l'éloignement du risque d'une nouvelle crise de la zone euro, compte tenu de l'accord européen qui prévoit des subsides aux pays en difficulté à cause de la crise sanitaire. KBC , qui a aussi bénéficié de deux avis d'analystes favorables, a bondi de 2,92% et ING a grimpé de 1,20%.