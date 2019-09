Les prix du brut ont miné les marchés (débriefing actions européennes)

Les marchés européens se sont repliés, ce lundi, à cause d'une flambée des cours pétroliers et de statistiques chinoises décevantes. Les principaux indices boursiers d'Europe ont baissé: le Cac 40 a perdu 0,94%, le Dax a cédé 0,71% et le FTSE 100 a abandonné 0,63%.

Face à ce soudain renchérissement des coûts énergétiques des entreprises, les investisseurs ont choisi de réduire leur exposition aux actions. D'autant plus que des statistiques inquiétantes sur l'économie chinoise ont été dévoilées. En août, la croissance de la production industrielle de la Chine est tombée à 4,4% sur un an. Les économistes tablaient sur une hausse de 5,2%. D'autres données sont également apparues inférieures aux attentes des économistes: le mois dernier, les ventes de détail chinoises ont grimpé de 7,5% sur un an et l'investissement en actifs fixes a augmenté de 5,5%.