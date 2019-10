"Les problèmes sur le marché interbancaire américain vont s'aggraver"

Ce n'est pas demain la veille que la Réserve fédérale américaine (Fed) arrêtera ses opérations de refinancement sur le marché interbancaire. C'est en tout cas ce qu'affirme la banque d'investissement JPMorgan Chase & Co. Dans une note publiée lundi, ses analystes expliquent que le coup de stress qui a entraîné une hausse des taux d'emprunt à court terme le mois dernier devrait encore s'aggraver malgré les tentatives de la Fed de jouer les pompiers.

Rappelons que la banque centrale injecte des milliards de dollars depuis plusieurs semaines dans ce marché pour améliorer la liquidité et contenir les taux d'intérêt à court terme (repo) dans la fourchette de son principal taux directeur (entre 1,75% et 2%).

Mais selon JPMorgan, ces mesures ne seront pas suffisantes pour empêcher une aggravation de la situation. "Les liquidités supplémentaires vont directement aux principaux négociants (les grandes banques qui jouent le rôle d'intermédiaires entre la Fed et les banques, ndlr), alors que les plus gros besoins de liquidités ne viennent pas d'eux. Le succès du programme dépend donc de la mesure dans laquelle les principaux négociants transfèrent les liquidités. Mais ces intermédiaires ne le font pas assez à cause des règles strictes pour les exigences de fonds propres."