Les résultats à Wall Street pourraient livrer de belles surprises...

Selon les données compilées par le fournisseur d’analyses financières Refinitiv, les analystes tablent en moyenne sur une chute de 21,3% sur un an des bénéfices des sociétés qui composent l’indice S&P 500 au troisième trimestre, après une baisse de 31% entre avril et juin.

À partir de mardi, les grandes entreprises américaines vont officiellement dévoiler leurs chiffres pour le 3e trimestre. Si, dans l’ensemble, les attentes sont peu enthousiastes, quelques secteurs pourraient faire la différence.

Retour à la réalité: l’heure est venue pour les investisseurs de regarder dans le rétroviseur. Leurs prédictions quant à un rebond de l’activité économique après un deuxième trimestre catastrophique vont-elles concrètement se vérifier dans les résultats que les entreprises américaines vont publier ces prochaines semaines?

"Les attentes concernant les résultats du troisième trimestre sont plutôt bonnes grâce à un rebond remarquable après la catastrophe économique du deuxième trimestre." Frank Vranken Chief Investment Officer chez Puilaetco

"Les attentes concernant les résultats du troisième trimestre sont plutôt bonnes, grâce à un rebond remarquable après la catastrophe économique du deuxième trimestre. La croissance du PIB aux États-Unis au troisième trimestre est estimée à environ 30% (...). Par conséquent, les bénéfices devraient également rebondir fortement", répond Frank Vranken, Chief Investment Officer chez Puilaetco, dans une note publiée vendredi.

Selon les données compilées par le fournisseur d’analyses financières Refinitiv, les analystes tablent en moyenne sur une chute de 21,3% sur un an des bénéfices des sociétés qui composent l’indice S&P 500 au troisième trimestre, après une baisse de 31% entre avril et juin. Même son de cloche du côté des avis regroupés par Bloomberg (-21,59%).

On est bien loin de la performance des actions sur la même période. Le S&P 500 a bondi de 8,47% entre juillet et septembre, inscrivant même un plus haut historique au passage. Et ne parlons pas du Nasdaq (+11,02%)… Au niveau sectoriel, c’est le segment de la consommation discrétionnaire qui a mené la tendance avec un gain de 14,86%, suivi par les matériaux (+12,73%) et l’industrie (+11,99%). Seul le secteur de l’énergie affiche une performance négative (-20,86%).

Le pétrole, cet arbre qui cache la forêt

Comme cela a été le cas lors de précédentes saisons de résultats, plusieurs observateurs pointent les attentes moroses pour le secteur de l’énergie. Ce qui tire la moyenne vers le bas pour le S&P 500. ExxonMobil devrait par exemple faire état d’une baisse de 29,89% de ses revenus au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires de Chevron devrait de son côté atteindre 23,81 milliards de dollars (-34,06%).

-18,15% DEs bénéfices en baisse Si l'on exclut le secteur énergétique du tableau des prévisions, les analystes tablent en moyenne sur une chute de 18,15% des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre 2020, comparativement à 2019.

Il faut dire que les prix pétroliers ont connu des moments difficiles ces derniers mois suite aux mesures de confinement et à la chute de la demande mondiale. Le Brent évoluait autour de 43-44 dollars le baril entre juillet et septembre, contre 60 dollars un an auparavant. Le West Texas Intermediate (WTI) tournait lui autour de 41 dollars; contre 55 dollars au troisième trimestre 2019. Mais si l'on exclut le secteur énergétique du tableau, les analystes prévoient en moyenne une chute de 18,15% des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre.

De premiers signaux encourageants

La Deutsche Bank se montre pour sa part un peu plus optimiste: elle table sur une chute de 13% à 15% des bénéfices. "Le consensus est susceptible de sous-estimer le rebond des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre", prévient son Chief Global strategist Binky Chadha, dans un rapport publié mercredi. Il souligne d’ailleurs que parmi les tout premiers résultats présentés ces derniers jours, la grande majorité d’entre eux ont dépassé d’environ 20% les attentes.

"Le consensus est susceptible de sous-estimer le rebond des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre. (...) Ce qui pourrait alimenter un nouveau rally boursier." Binky Chadha Chief Global Srategist chez Deutsche Bank

À titre d’exemple, le groupe américain Levi Strauss a fait état mercredi d’un bénéfice net de 27 millions de dollars (soit 8 cents par action), alors que les analystes tablaient sur une perte. Son action a bondi de 5,09% ce jour-là.

Le géant de l’agroalimentaire Pepsico a de son côté enregistré un chiffre d’affaires de 18,09 milliards de dollars (+3% par rapport au troisième trimestre 2019) et un bénéfice net de 2,29 milliards (+9%). Des résultats également supérieurs aux attentes.

Cette différence entre le consensus et les chiffres réels des entreprises pourrait "alimenter un nouveau rally boursier", indique Binky Chadha. "À moins que l’incertitude autour de l’élection présidentielle ne maintienne une certaine pression…" Le stratégiste note cependant la persistance de fortes variations entre les secteurs. Selon lui, les valeurs cycliques devraient connaître une forte croissance négative, de -67% à -41%, tandis que les défensives devraient acter un léger recul de leurs bénéfices, de -1,5% à -3,2%.

Vers une surperformance des banques?

Mais intéressons-nous plus en détail à certains secteurs, en commençant par les banques, qui ouvrent traditionnellement la saison des résultats à Wall Street. Selon les données compilées par Bloomberg, les analystes s’attendent à une chute de 40,3% des bénéfices pour le secteur bancaire. La faute à des taux d’intérêt historiquement bas et un contexte économique qui a rendu frileux consommateurs et entreprises.

JPMorgan Chase & Co – qui publie ses chiffres ce mardi 13 octobre – devrait dévoiler une baisse de 17,60% de son bénéfice par action. Citigroup pourrait le même jour annoncer une chute plus importante (-54,27%). Mercredi, Bank of America (-35,27%), et Wells Fargo (-57,03%) ne seront pas mieux lotis.

Seuls Goldman Sachs (+11,31%) et Morgan Stanley (+2,69%) devraient afficher une croissance positive.

"Préparez-vous au décollage." Betsy Graseck Analyste chez Morgan Stanley

Cela n’empêche toutefois pas certains stratégistes d’évoquer une possible surperformance du secteur bancaire à court terme. "Préparez-vous au décollage", écrit Betsy Graseck, analyste chez Morgan Stanley, dans une note publiée il y a quelques jours. Elle table sur un bond de 133%, entre le 2e et le 3e trimestre, du bénéfice par action, grâce à une chute des provisions pour pertes sur prêts.

Un avis partagé par David George, analyste à la banque d’investissement Baird. Il prévoit également "de solides honoraires et une augmentation des niveaux de fonds propres compensant la baisse des revenus nets d’intérêt".

Résultats 3T2020 Europe Et en Europe? Selon les données de Refinitiv, les analystes anticipent une chute de 38% sur un an des bénéfices des entreprises de l'indice Stoxx 600. Les chiffres d'affaires devraient avoir diminué de 12,3% entre juillet et septembre, après -20,1% sur avril-juin. "La saison des publications du troisième trimestre devrait confirmer que les résultats ont touché un point bas et se trouvent au milieu d'un cycle de reprise", estime-t-on chez Barclays. Ici aussi, les premières publications sont encourageantes. Le distributeur britannique Tesco a annoncé mercredi dernier un bond de 42% de son bénéfice net, à 460 millions de livres, au premier semestre de son exercice décalé. De son côté, le spécialiste de la vente de prêt-à-porter en ligne Zalando a indiqué vendredi tabler sur une hausse de 20% à 23% de ses revenus au troisième trimestre.

Résultats "généralement solides" dans le transport

Un autre secteur sera particulièrement observé lors de cette saison des résultats: celui des transports. Les investisseurs tenteront en effet d’y déceler les signes tangibles d’une reprise de l’activité économique.

Le géant américain de transport de paquets FedEx a déjà annoncé le 15 septembre avoir vu son bénéfice net s’envoler de 67%, à 1,25 milliard de dollars, entre juin et août. Ce qui était bien plus que prévu. Son action avait alors grimpé de 5,76% en réaction.

Selon Ravi Shanker, analyste chez Morgan Stanley, les entreprises américaines de transport de marchandises devraient publier des résultats "généralement solides" dans tous les domaines. Il s’attend notamment à ce que les groupes TFI International (+2,7%), UPS (-11,11%) et Echo Global Logistics (-26,92%) fassent mieux que prévu.

"Les sociétés de colis sont parmi les actions qui ont le mieux performé durant le troisième trimestre. Et la dynamique ne devrait pas changer d’ici 2021", estime l’analyste. Mais les prévisions à court terme devront être optimistes, prévient-il, étant donné que les attentes des investisseurs sont élevées.

Quelques rares élus

Au final, rares seront les secteurs à présenter une croissance positive pour le troisième trimestre. Si l’on reprend les avis des analystes compilés par Bloomberg, seuls les segments de l’assurance (+3,2%), de la biotechnologie (+2,8%), des distributeurs (+3,3%) et des semi-conducteurs (+6,7%) devraient avoir remonté la tête hors de l’eau.

Selon les données compilées par Bloomberg, seuls les segments de l’assurance (+3,2%), de la biotechnologie (+2,8%), des distributeurs (+3,3%) et des semi-conducteurs (+6,7%) devraient afficher une croissance positive au troisième trimestre.

Citons ainsi quelques grands noms comme Amazon (+56,49% de croissance attendue), AMD (+95,02%), BlackRock (7,72%), Broadcom (+15,85%), Ebay (+26,80%), Home Depot (+16,95%), Netflix (+49,74%), Nvidia (+44,10%) ou encore Walmart (+1,55%).

Reste la question de savoir ce que diront les dirigeants d’entreprise en termes de perspectives pour la fin de l’année. Les attentes sont, à ce stade-ci, encore négatives avec un recul prévu de 12,47% des bénéfices pour le quatrième trimestre. Ce qui devrait se traduire par une baisse de 19,42% sur l’ensemble de l'exercice 2020.