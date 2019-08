Les résultats d'Ageas appréciés (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a fini en hausse. Le Bel 20 a avancé de 0,59%.

Umicore a gagné 3,35%. Le groupe belge pourrait bénéficier d'une annonce de l'anglo-suisse Glencore. Ce dernier va ralentir sa production de cobalt au Congo. Le marché du cobalt connaît une offre surabondante qui a pesé sur les prix du minerai. Selon ING, la baisse de production de Glencore pourrait faire remonter le cours du cobalt, ce qui bénéficierait à Umicore, actif dans son raffinage.

Sofina a progressé de 1,30%. KBC Securities a relevé son objectif de cours de 160 à 170 euros. La recommandation reste à "conserver". Le courtier a procédé à cet ajustement en raison de l'entrée de Sofina dans le capital de Drylock Technologies, une société active dans les produits d'hygiène.

Ageas a pris 1,68%. L'assureur a annoncé un bénéfice net en hausse de 37% au premier semestre, à 606 millions d'euros. Dans le segment vie, le deuxième trimestre a été particulièrement bon grâce à un élément exceptionnel lié au régime fiscal des activités asiatiques. L'assurance dommages a également progressé. Le groupe d'assurances en profite pour lancer un nouveau programme d'acquisition d'actions propres.

Les valeurs bancaires ont battu en retraite, affectées par la détente des taux sur le marché obligataire. KBC a cédé 1,25% et ING s'est replié de 0,07%.

Hors Bel 20, Ahold Delhaize a régressé de 0,52%. Au deuxième trimestre, les ventes du distributeur aux Etats-Unis ont été affectées par une grève. Le chiffre d'affaires affiche néanmoins une progression conforme aux attentes au premier semestre.

Zenitel a bondi de 5,10%. Le groupe de communications a publié de bons chiffres semestriels. Le chiffre d'affaires a progressé grâce à une "amélioration de tous les marchés" et à l'acquisition de la société norvégienne Phontech fin 2018. Le bénéfice net est également en nette hausse. Par ailleurs, Zenitel s'est doté d'un nouveau patron, Koen Claerbout, qui était déjà administrateur de la société depuis plus d'un an.