Les résultats d'Econocom salués (+Briefing actions)

Les principaux indices européens évoluent en ordre dispersé. L'euro a bondi de 0,7% face au dollar pendant la conférence de presse de Mario Draghi.

• La tendance

Les cours des actions ont évolué de manière indécise à la Bourse de Bruxelles, alors que s’est tenue ce jeudi la première réunion de l’année de la Banque centrale européenne. L’indice Bel 20 a achevé la séance sur un repli peu significatif de 0,06%, à 4.144,23 points.

C’est principalement en dehors de l’indice phare de la cote que l’activité a été la plus intense. Econocom en a été le principal animateur dans ce segment de la cote. Avec un volume d’échanges près de 6 fois plus élevés que la veille (1,2 million de titres traités), son action a progressé de 6,55% à 6,75 euros.

Le spécialiste de la transformation digitale des entreprises a enregistré des revenus pour un montant de 2,98 milliards d’euros en 2017, en hausse de 17,5% sur celui de 2016. Les affaires se sont améliorées dans ses trois principales branche, en particulier dans celle des services (+ 25,5%) où elles ont franchi pour la 1e fois la barre du milliard d’euros.

En dépit des investissements récemment effectués, Econocom précise que la position financière du groupe reste solide. Sa dette nette représente 1,6 fois son Ebitda 2017. Ce qui lui "permettra de continuer à réaliser des investissements stratégiques via des fusions-acquisitions".

Rebond d‘Hamon

Autre entreprise à avoir publié des données sur l’évolution de ses affaires en 2017, Euronav a gagné 0,14% à 7,3 euros. L’armateur belge a pourtant publié des résultats trimestriels marqués par la faiblesse persistante du secteur des tankers, en particulier des prix du transport.

Avant l’annonce (après la clôture) du chiffre d’affaires enregistré en 2017 par le producteur de champagnes, l’action Vranken-Pommery avait fini la séance sur une hausse de 3% à 23,8 euros.

Notons encore le bond de 13,3% de Hamon à 2,3 euros, à la veille du démarrage de son augmentation de capital

Pour ce qui concerne les valeurs du Bel 20, Ontex n’arrive décidément à se redresser durablement. Le titre signe dans cet indice le plus fort recul (-4,2% à 25,92 euros). Il devient chaque jour plus évident que le marché craint pour ce groupe des résultats 2017 en retrait.

• Le briefing actions

>UCB :

*UBS a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 80 euros.

*Kempen a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe toutefois de 70 à 74 euros.

>Solvay : DZ Bank a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 135 euros.

>Galapagos : UBS a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 95 euros.

>WorldQuant a réduit sa position vendeuse sur Umicore passant de 0,60% du capital à 0,58% à la date du 23 janvier.

>Les chiffres trimestriels d'Euronav reflètent la faiblesse persistante du secteur des tankers. Petit réconfort: ils sont supérieurs aux attentes de KBC Securities. Notre article.

>Mithra signale que le dernier sujet a terminé l’étude de Phase II du Donesta. Mithra attend les premiers résultats pour la fin du premier trimestre 2018. Le communiqué.

>Le plan stratégique "mutation 2013-2017" d’Econocom se referme avec des résultats positifs pour le spécialiste de la transformation digitale des organisations. Désormais, place à l'avenir avec l'objectif d'un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros d'ici 2022. Notre article.

>Fin 2017, Leasinvest Real Estate a réalisé le développement d`un investissement indirect au Luxembourg et a loué 100% de l`immeuble Mercator au Luxembourg ainsi que 25% de l`immeuble de bureaux en construction Treesquare à Bruxelles. L`extension du parc retail Frun Park Asten en Autriche dont la réception est prévue très prochainement, est également quasi entièrement louée. Le communiqué.

>Aedifica a conclu un accord pour la construction d’une résidence de soins aux Pays-Bas d’une capacité de 21 unités. La valeur conventionnelle est d’environ 4 millions d’euros avec un rendement locatif brut de 6,5%. Le communiqué.

>La position vendeuse de Capital Fund Management sur IBA est passée sous le seuil de déclaration de 0,50% le 23 janvier contre 0,59% avant.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Euronav passant de 1,06% du capital à 1,13% à la date du 23 janvier.

>Och-Ziff Management a accru sa position vendeuse sur Greenyard passant de 1,93% du capital à 2,27% à la date du 23 janvier.

>Highbridge Capital Management a réduit sa position vendeuse sur TiGenix passant de 4,51% du capital à une position inférieure au seuil de déclaration de 0,50% le 22 janvier.

>TiGenix : Kempen a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe de 1,40 euro à 1,78 euro.

>Citadel Europe a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,81% du capital à 0,58% à la date du 22 janvier.

>CQS a déclaré détenir, à la date du 22 janvier, une position vendeuse sur Ablynx représentant 0,86% du capital.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Confiance des entrepreneurs janvier à 15h. Zone euro. Décision de la BCE sur ses taux 13h45. Allemagne. Confiance des entrepreneurs (Ifo) janvier à 10h. USA. Ventes de nouvelles maisons décembre à 16h. Résultats. 3M, Biogen, Caterpillar, Fiat Chrysler, Intel, Starbucks.