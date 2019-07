Les résultats d'entreprises animent la cote (Débriefing actions européennes)

Next, Puma et Air France-KLM ont vu leurs résultats applaudis par les investisseurs sur les marchés en Europe. La baisse des prévisions chez Viscofan et Glanbia fait chuter leurs actions.

En attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine, les indices boursiers se sont concentrés sur les résultats de sociétés tombés en nombre ce mercredi. Les bénéfices des entreprises européennes sont désormais attendus en hausse de 0,6% au deuxième trimestre au lieu d'une baisse de 0,5% prévue il y a encore une semaine, selon les estimations des analystes compilées par Refinitiv.

Le CAC 40 a pris 0,17%. À Francfort, le Dax a gagné 0,35% mais le FTSE a cédé 0,62%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a grappillé 0,13 % et le Stoxx 600 a avancé de 0,22%.

Du côté des valeurs, Next a bondi de 7,83% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices grâce à ses investissements dans le commerce en ligne. Cela lui a permis de trouver une croissance supplémentaire alors que ses concurrents n'ont pas eu la même chance. Le distributeur s'attend à une croissance des ventes de 3,6% sur l'année, soit le double de ses précédentes estimations.

Puma a grimpé de 8,40% après avoir aussi remonté ses prévisions de ventes. Son CEO Bjorn Gulden a déclaré que les nouveaux styles de chaussures de sport se vendent bien et il a indiqué une demande plus importante en Asie et en Amérique. "Puma est revenu sur le chemin de la croissance", a commenté Volker Bosse, analyste chez Baader Helvea.

Les investisseurs ont réservé le même accueil aux résultats d'Air France-KLM. Le titre s'est adjugé 8,45% à la Bourse de Paris, sa plus forte hausse depuis octobre 2018, après la publication d'un résultat opérationnel en hausse au premier semestre et la confirmation de ses prévisions de bénéfices pour l'année. "Il y a une grande chance que l'action Air France -KLM va diverger positivement de ses concurrents si sa performance au deuxième trimestre se répète au troisième en incluant les prix et les coûts à l'unité", écrivent les analystes de RBC dans une note.

En revanche, Glanbia a chuté de 15,59%, soit la plus forte baisse du Stoxx 600, après que le producteur de lait irlandais a abaissé ses prévisions pour l'année.