Les résultats dans le viseur (briefing actions belges)

Colruyt a grimpé de 2,25%. Des achats à bon compte peuvent expliquer cette progression du titre, ce dernier ayant chuté de 10% en trois semaines et même de 30% au cours des sept dernières semaines. L'action Colruyt était devenue chère et la publication de perspectives mitigées lors de l'annonce des résultats annuels (intensification des pressions sur les prix et promotions) avait provoqué des dégagements en Bourse. Sur 18 analystes, 16 conseillent de "vendre" et 2 de "conserver".