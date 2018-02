Les résultats de Bekaert et d'Ahold Delhaize salués (+Briefing actions)

• La tendance

Hors Bel 20, on pointera le gain de 2,7% d’ Ahold Delhaize qui a aussi livré son bilan 2017. Idem pour Kinepolis qui prend 1,6%.

Les biotechs n’en mènent pas large ce matin. Galapagos cède 1,6%, Mithra 3,4%, Biocartis 2,2% et Kiadis 1,55%.

•Le briefing actions

> Bekaert franchit un cap symbolique. Bekaert a réalisé plus de 4 milliards de chiffre d'affaires en 2017 malgré un marché mouvementé dans plusieurs de ses spécialités. Le dividende reste stable, à 1,1 euro. Notre article.

>Malgré une offre cinématographique quelconque, l’exploitant de salles de cinéma Kinepolis a vu son chiffre d’affaires grimper de près de plus de 9% en 2017 et sa fréquentation augmenter d’un peu plus de 6%. Notre article.