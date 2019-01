Les résultats de Caterpillar font craindre pour la croissance économique

Ces résultats se sont toutefois traduits par un bénéfice par action ajusté de 11,22 dollars sur l'année et de 2,55 dollars sur le quatrième trimestre, tous deux inférieurs aux attentes qui étaient respectivement de 11,64 dollars et 2,99 dollars. L'écart de 44 cents par action pour le bénéfice ajusté au quatrième trimestre est le plus large depuis 2008.Le chiffre d'affaires annuel de 54,72 milliards de dollars, en hausse de 20,4% sur un an, et les revenus trimestriels de 14,34 milliards (+11,2%) sont en revanche quasi conformes aux attentes.