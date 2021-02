Les résultats de Lotus salués à la Bourse de Bruxelles (Débriefing actions belges)

Peu de valeurs ont réussi à rallier la ligne d'arrivée avec des gains. Parmi elles, les deux biotechs de l'indice. Argenx , en souffrance la veille, a repris sa marche en avant en s'adjugeant 3,80%. Galapagos a grappillé de son côté 1,321%. UCB (+0,82%) et Ageas (+0,31%) ont également fini dans le haut du tableau.

À l'autre extrême, Aperam a lâché 1,4% et le holding Ackermans & van Haaren a abandonné 0,92%. Les bancaires du Bel 20 ont également perdu du terrain, et cela en dépit d'une note élogieuse du broker Keefe, Bruyette & Woods. ING a reculé de 0,84% et KBC s'est replié de 0,1%.