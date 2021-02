Les résultats de Van de Velde tièdement reçus sur les marchés

Chez KBC Securities, l'analyste Guy Sips relève que "au deuxième semestre, le chiffre d'affaires a chuté de 30,7% (bien plus que prévu) et Van de Velde a connu une reprise aux Pays-Bas et en Allemagne qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Van de Velde a expliqué que le les magasins en Allemagne et aux Pays-Bas ont un emplacement plus suburbain et fonctionnent clairement mieux que ceux des centres commerciaux et des rues commerçantes animées. La reprise des ventes au second semestre a été freinée par les mesures de confinement de fin d'année aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni".