Les résultats de banques bien appréciés (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont une nouvelle terminé en forte hausse mardi, soutenues par le rebond des valeurs cycliques après les indicateurs positifs dans le secteur manufacturier qui ont supplanté les inquiétudes relatives à la crise du coronavirus et à l'élection présidentielle américaine. À Paris, l'indice CAC 40 a gagné 2,44% . À Francfort, le Dax a pris 2,55% et à Londres, le FTSE 100 s'est adjugé 2,33%. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a progressé de 2,62% et le Stoxx 600 de 2,34%.

Les secteurs les plus exposés au cycle économique ont mené le rebond en Europe, notamment celui des banques (+4,39%) après la publication par BNP Paribas de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le titre de la banque française a grimpé de 6,12%, en tête du CAC 40, et a entraîné dans son sillage ses concurrents Société générale (+5,44%) et Crédit agricole (+4,35%). Le compartiment européen de ressources de base a avancé de 2,75%, celui de l'automobile de 3,53% et celui du pétrole et gaz de2,69%.