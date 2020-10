Les résultats dépassent les attentes... sauf en bourse

Les affaires des entreprises européennes se sont améliorées au troisième trimestre, mais ça ne surprend pas les investisseurs. C'est ce qui ressort d'un premier bilan de la saison des résultats en cours, réalisé par Morgan Stanley. Parmi les entreprises qui ont déjà dévoilé leurs chiffres trimestriels, près de six sociétés sur dix ont publié un résultat par action qui dépasse d'au moins 5% l'estimation moyenne des analystes financiers, indique la banque d'affaires dans une note publiée lundi. A peine 13% des entreprises ont manqué les prévisions de bénéfices des analystes.

"Si la tendance se maintient, cela représenterait le plus large dépassement des prévisions depuis 2007", précise Morgan Stanley, qui s'attend toutefois à voir la proportion de bonnes surprises se tasser un peu au fil du reste de la saison des résultats.

"La baisse attendue de 30% sur un an serait une amélioration sensible par rapport à la contraction de 61% du deuxième trimestre."

Les ventes aussi surprennent agréablement, mais dans une moindre proportion que les bénéfices, ce qui suggère une amélioration des marges plus grande qu'escompté. Morgan Stanley constate encore une tendance assez forte à voir les grandes capitalisations dégager des chiffres d'affaires meilleurs que prévu, tandis que le bilan des petites et moyennes capitalisations est plus contrasté à ce point de vue.