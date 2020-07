Les résultats des entreprises dictent les marchés (Débriefing actions européennes)

Les résultats d'entreprises ont été nombreux ce mercredi et ont rythmé la séance sur les marchés européens en attendant la Fed.

Les principales bourses européennes ont terminé en légère baisse après une avalanche de résultats d'entreprises et la prudence de rigueur avant les annonces de la Réserve fédérale américaine.

Le CAC 40 parisien a surperformé les autres indices européens avec une progression de 0,6%, à la faveur des résultats bien accueillis de Kering. À Francfort, le DAX a cédé 0,1%, ralenti par les annonces de BASF, et à Londres, le FTSE 100 a avancé de 0,04%. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a lâché 0,1%, et le Stoxx 600, 0,06%.

Après avoir été plombé par les résultats de LVMH mardi, le CAC 40 a été dopé ce mercredi par un autre géant du luxe: Kering (+3,97%). Le propriétaire de la marque Gucci est en tête de l'indice parisien après avoir annoncé un recul moins prononcé qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel. Il est devancé par Capgemini (+6,53%) et suivi par Schneider Electric (2,93%), dont les publications ont également plu aux investisseurs. Renault a cédé 3,31% dans le sillage de son partenaire japonais Nissan (-10,4% à Tokyo) qui a dit anticiper une perte d'exploitation record de 4,5 milliards de dollars pour l'année et le plus faible chiffre d'affaires depuis dix ans en répercussion de la crise sanitaire.