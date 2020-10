Les rois de la K-Pop mettent le feu à la Bourse de Séoul

Le titre de Big Hit Entertainment a bondi de 91% pour son premier jour de cotation, propulsant la capitalisation boursière du label musical à plus de 7,5 milliards de dollars.

L'action a ensuite perdu de sa vigueur (voir graphique), mais elle a terminé la séance sur un bond de 91% par rapport à son prix d'introduction . De quoi valoriser Big Hit à 7,61 milliards de dollars. À l'échelle bruxelloise, les managers musicaux se classent à la treizième place du Bel 20 , entre Ageas et Proximus.

Millionnaires en une séance

Le succès de Big Hit était attendu, mais la cote ne s'attendait pas un volume de transactions aussi large. Près de la moitié des 10 millions d'actions en circulation ont changé de mains en cours de séance avec la participation d'un grand nombre de jeunes investisseurs issus de la fanbase du boysband BTS, le groupe musical le plus populaire et le plus suivi au monde.