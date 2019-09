Les services financiers et les pharma en hausse (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 gagne 0,15%. À Francfort, le Dax avance de 0,12% et à Londres, le FTSE progresse de 1,04%, dopé par les valeurs exportatrices qui bénéficient de la baisse du sterling .

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,30%, l' EuroStoxx 50 de la zone euro 0,32% et le Stoxx 600 0,32%.

Mais les Bourses restent néanmoins orientées à la hausse et, de l'avis des analystes de Saxo Banque, "malgré la mise en place de nouveaux tarifs douaniers américains à l'égard de la Chine, le mois de septembre pourrait être une parenthèse enchantée pour la Bourse".

Une large majorité des indices sectoriels européens évoluent dans le vert. Les meilleures performances de la séance reviennent au compartiment des services financiers (+0,94%) et au services aux collectivités (+0,67%).

A l'opposé, le Stoxx des hautes technologies, l'un des plus sensibles à l'évolution des tensions commerciales, cède 0,61%. AMS recule de 2,98%, ASML Holding de 1,63% et TechnipFMC de 0,80%.

RWE est parmi les plus fortes hausses de l'indice Stoxx 600 avec un gain de 3,67%, Barclays ayant relevé sa note sur les valeurs européennes de services aux collectivités de "pondération neutre" à "surpondérer", soulignant leur nature défensive dans un contexte "d'escalade sensible de la guerre commerciale". L'intermédiaire, qui fait en outre de RWE sa valeur privilégiée, voit le secteur surperformer encore plus même s'il fait déjà mieux que l'ensemble du marché européen cette année, avec un gain de 13% contre 10% respectivement.