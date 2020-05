Les "shorteurs" réadmis en Europe

"La situation sur les marchés s'est stabilisée", souligne l'autorité de surveillance dans un communiqué , évoquant plusieurs facteurs positifs. Selon elle, de nombreuses sociétés cotées ont désormais une meilleure visibilité sur leurs activités et l'impact économique du coronavirus. Elle pointe également une forte baisse de la volatilité depuis la mi-mars "pour revenir aux niveaux d'avant la crise du Covid‑19", et des actions qui ont déjà compensé une grande partie des pertes subies pendant cette période.

Un bannissement de deux mois

L'indice phare de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 , a pour l'heure repris environ 17% depuis son point bas atteint le 17 mars, à 2.528,77 points. Ce jour-là, la FSMA décide dans un premier temps de suspendre pendant 24 heures la vente à découvert sur les valeurs qui ont perdu au moins 10%. Sont concernées AB InBev , Aedifica , Ageas , Barco , Biocartis , CFE , Celyad , Econocom , Gimv , KBC Ancora , KBC , Kinepolis , Montea , Retail Estates , Sequana Medical , Solvac et WDP .

Mais la situation générale se dégrade, tant au niveau des marchés que de l'évolution de la pandémie. Le lendemain, le 18 mars, après un avis positif de l'ESMA (l'autorité de contrôle européenne), la FSMA interdit les "shorts" sur toutes les actions cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Growth pendant un mois minimum. Elle sera imitée par certains de ses homologues en Europe, à savoir le Finanzmarktaufsicht (FMA) en Autriche, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, l'Hellenic Capital Market Commission (HCMC) en Grèce, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) en Italie et la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne.