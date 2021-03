Les sociétés belges cotées ont résisté au choc du coronavirus

Pendant la pandémie, les entreprises belges cotées ont relativement bien résisté et leurs actionnaires en ont profité. Si on exclut le géant brassicole AB InBev, les dividendes ont en moyenne augmenté de 20%.

Les mesures sans précédent prises par les gouvernements et les banques centrales pour éviter le dérapage complet de nos économies pendant la crise du coronavirus ont atteint leurs objectifs. C’est ce qui ressort de notre analyse à la clôture de la "saison" des résultats des entreprises cotées sur Euronext Bruxelles.

9,4 milliards € Les bénéfices nets de l'ensemble des sociétés belges cotées.

Ceux qui se limitent à prendre en compte les résultats nets seront peut-être déçus. Pour l’ensemble des sociétés cotées, les bénéfices nets ont baissé de 50% pour se situer à 9,4 milliards d’euros. Si on exclut le géant brassicole AB InBev - qui représente près de la moitié de la valeur boursière de Bruxelles et a beaucoup souffert de la fermeture de l’horeca - la baisse du bénéfice net ne dépasse pas 24%, ce qui est beaucoup mieux que ce à quoi s’attendaient de nombreux analystes et entreprises pour cette année maudite. De plus, les bénéfices nets ont été impactés par de nombreux facteurs non récurrents, comme des dépréciations sur acquisitions. Solvay s’est entre autres retrouvé dans le rouge pour cette raison.

Soutien public

Dans de nombreuses entreprises, le soutien des pouvoirs publics a joué un rôle important. Le chômage temporaire et autres subventions salariales ont permis de limiter la casse, notamment pour la chaîne de cinémas Kinepolis, le groupe spécialisé dans le café Miko et le constructeur de machines à laver Jensen. Ces mesures leur ont permis de se libérer d’une partie importante de leur charge salariale.

"Les entreprises industrielles ont nettement augmenté leurs réserves de trésorerie, en profitant notamment des conditions de crédit favorables, soutenues par la politique des banques centrales."

De nombreuses entreprises ont réagi à la crise en réduisant drastiquement leurs coûts. Le meilleur élève de la classe est Solvay, qui les a réduits de 332 millions d’euros, dont 175 millions d’euros de frais récurrents. Pour faire face à la longue pandémie, les entreprises industrielles ont nettement augmenté leurs réserves de trésorerie, en profitant notamment des conditions de crédit favorables, soutenues par la politique des banques centrales. Le cash et les lignes de crédit disponibles ont augmenté de 60% pour atteindre 24,6 milliards d’euros. Le fabricant de fil d’acier Bekaert, le producteur de couches Ontex et le groupe de matériaux Umicore n’ont pas hésité à en profiter. Des entreprises comme le fabricant de tapis Balta ont refinancé leurs emprunts à plus long terme.

Optimisme

Malgré la gravité de la pandémie, de nombreuses entreprises se disent optimistes. Les vaccins et le remplissage des carnets de commandes leur permettent d’espérer une reprise en "V". Les dividendes distribués témoignent de cette confiance. Plus de quatre sociétés sur dix ont augmenté ou maintenu leur dividende et à peine une sur dix a supprimé ou réduit le montant du coupon. Au total, les entreprises cotées à Bruxelles ont redistribué 6,3 milliards d’euros à leurs actionnaires, ce qui représente une diminution de 10% par rapport à l’an dernier, certes, mais qui est principalement due à la nette réduction du coupon chez AB InBev. Si on exclut le groupe brassicole, les dividendes se montent à 5,3 milliards d’euros, en hausse de 19%.

6,3 milliards € Le montant des dividendes reversés aux actionnaires des sociétés belges cotées.

Pour les entreprises, la reprise de la pandémie et les longues périodes de confinement qui l’accompagnent représentent le principal risque pour 2021. La hausse des prix des matières premières et d’autres coûts - signe de reprise de l’inflation - est préoccupante. Certaines entreprises mettent en garde contre une pénurie de matières premières de base et de composants électroniques.

Vue en plein écran ©BELGA