"Les sociétés immobilières belges, les vrais acteurs de croissance"

Le titre Xior est orienté à la baisse après l'annonce de son acquisition d'un projet de développement en Espagne, et de deux au Portugal. Les analystes d'ING soulignent pourtant que cette entrée du spécialiste des kots étudiants sur le marché ibérique va lui rapporter un rendement solide de 7-8%, pour un investiment de 54 millions d'euros. "Nous voyons ceci comme positif, car cette acquisition offre à Xior un siège dans le marché mature des kots d'étudiants, qui devient de plus en plus rapidement institutionnalisé et où l'appétit pour la qualité supérieure et des résidences d'étudiantes bien gérées s'accroît, comme c'est le cas dans le Benelux" écrivent-ils dans une note.