Les statistiques et les résultats inquiètent (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont mal digéré des indicateurs conjoncturels inquiétants et des résultats d'entreprises préoccupants. C'est la pire séance depuis fin juin.

La séance boursière de jeudi a été très morose en Europe. Les investisseurs ont réduit leur exposition aux actions après la publication d'une chute de 10,1% du PIB (produit intérieur brut) en Allemagne au deuxième trimestre, alors que les économistes tablaient sur une baisse de 9%. Les résultats d'entreprises ont aussi réservé leur lot de mauvaises surprises. Les actions européennes ont subi leur pire baisse en plus d'un mois. En clôture, le Cac 40 a perdu 2,13%, le Dax a cédé 3,45% et le FTSE 100 a reculé de 2,31%.

Hermès a perdu 3,40% après avoir annoncé un plongeon de plus de 40% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Les prévisions des dirigeants du groupe de luxe ont déçu les analystes. Hermès estime qu'il est difficile d'évaluer l'effet de la crise sanitaire et juge que la situation reste compliquée en Europe et aux Etats-Unis, même si une reprise est observée en Asie.