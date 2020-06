Les statistiques ravivent l'inquiétude (débriefing actions européennes)

Après les hausses boursières dues à des espoirs de reprise économique rapide, les marchés sont repartis à la baisse à cause d'indicateurs conjoncturels préoccupants.

Le doute s'insinue à nouveau dans les rangs des investisseurs. Mardi, les indices boursiers ont reculé après leur pause de la veille et les nettes hausses qui avaient précédé.

Le compartiment bancaire a subi la plus nette baisse sectorielle du jour. Les actions des banques sont devenues particulièrement sensibles à la conjoncture parce que les investisseurs redoutent les effets des défauts de paiement des emprunteurs sur leurs comptes.

Par ailleurs, des déclarations d'Andrea Enria ont pu refroidir les actionnaires. Selon le responsable de la supervision bancaire de la Banque centrale européenne, celle-ci n'exclut pas de prolonger le moratoire sur les dividendes des banques jusqu'à la fin de l'année. En mars, la BCE avait recommandé aux banques de suspendre leurs distributions de dividendes et leurs rachats d'actions propres jusqu'en octobre pour garder des liquidités en réserve face à la crise.

Parmi les actions bancaires les plus touchées en bourse, Société Générale a chuté de 7,40%, Royal Bank of Scotland a abandonné 6,41% et Crédit Agricole a reculé de 6,34%.