Les supermarchés Sainsbury's bientôt mis à l'étalage

Rebond confirmé sur le marché. Après la timide réaction positive de vendredi, les grands indices boursiers de la planète ont repris des couleurs plus vives pour continuer de rattraper une partie du retard accumulé la semaine dernière, une des pires de l'année.

Après les replis de la semaine dernière, les investisseurs sont revenus en nombre à l'achat. Deux moteurs ont alimenté le retour dans le vert des bourses mondiales: d'une part, les nouvelles rassurantes sur la situation sanitaire en Chine et, d'autre part, le fait que certains membres de la Fed se sont montrés moins pressés que redouté pour commencer à réduire le soutien de la banque centrale à l'économie US.

Razzia sur le luxe

En attendant, le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, principal rendez-vous de la semaine prévu vendredi, les investisseurs ont repris des parts dans les secteurs du luxe et de l'énergie, deux compartiments qui ont particulièrement maigri en l'espace d'une semaine.

Exemple à Paris, LVMH et Kering ont pris près de 3%, signant les plus fortes progressions du CAC 40, ce lundi, après avoir perdu 11% et 17%, la semaine dernière.