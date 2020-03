Les technos et le pétrole soulagent Wall Street

La Bourse US a terminé en hausse jeudi à l’issue d’une séance en dents de scie, rebondissant au lendemain d’une journée difficile, grâce notamment à la bonne forme de valeurs stars de la tech et du secteur pétrolier. Le Dow s’est apprécié de 0,95% à 20.087,19 points, après avoir lâché jusqu’à 3,56% en cours de séance. Le Nasdaq a grimpé de 2,30% à 7.150,58 points. Il a été aidé par la progression de titres phares comme Netflix (+5,25%), Facebook (+4,20%), Amazon (+2,78%) et Google (+1,88%).

Le S&P 500 est monté, lui, de 0,47% à 2.409,39 points. La place financière a aussi été aidée par le vif rebond du prix du baril de pétrole à New York (+24%), qui a permis à ExxonMobil de prendre 3,96% et à Chevron 4,25%.

“Les marchés tentent de digérer les données sur l’avancée du virus et les investisseurs se demandent si on peut combattre le virus et contenir les dégâts économiques avec les moyens monétaires, budgétaires et sanitaires à disposition”, a relevé Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille de Globalt. “On ne sait pas où tout cela va finir, c’est sans précédent, et c’est pour cela que le marché est aussi hystérique.”