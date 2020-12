Les technos pèsent sur le Nasdaq, qui perd 2%

Wall Street a clôturé dans le rouge ce mercredi, dans un marché espérant des avancées dans les négociations parlementaires sur de nouvelles mesures de relance. L'administration Trump a fait une nouvelle proposition de 916 milliards de dollars, aussitôt rejetée par les chefs de file de l'opposition démocrate. Le Dow Jones a perdu 0,35% à 30.068,81 points. Le S&P 500 a cédé 0,79% à 3.672,82 points. Lesté par les valeurs technologiques, le Nasdaq a, lui, chuté de 1,94% à 12.338,95 points. Facebook a reculé de 2,10%, Apple de 2%, Amazon de 2,14%, Google de 1,77%, Intel de 1,11%, Microsoft de 1,80% et Netflix de 3,57%. De leur côté, Zoom et Tesla n’ont pas non plus été à la fête mercredi, perdant respectivement 6,64% et 6,78%.