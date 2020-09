Les techs et espoirs de vaccin soutiennent Wall Street

Les actions américaines ont augmenté de plus de 1 % lundi, les signes de progrès dans la mise au point d'un vaccin Covid-19 et une vague de transactions de plusieurs milliards de dollars ayant suscité l'optimisme des investisseurs.

Portée à la fois par des signes de progrès dans le développement d’un vaccin contre le Covid-19 et par une série d’importantes opérations de fusions-acquisitions (M&A), la Bourse de New York a clôturé en hausse ce lundi. L’indice Dow Jones a gagné 1,18% à 27.993,33 points, le S&P 500 a progressé de 1,27% à 3.383,54 points et le Nasdaq a pris 1,87% à 11.056,65 points.