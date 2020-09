Les techs et le chômage frappent Wall Street

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, au lendemain d'une réunion de la Fed et après une nouvelle séance difficile pour le secteur technologique, dans le sillage d'indicateurs américains mitigés.

Clôturant dans le rouge, la Bourse de New York s’est fait rattraper par l es interrogations sur la solidité de la reprise économique après les derniers chiffres des inscriptions au chômage et au lendemain des commentaires mitigés de la Fed sur les perspectives économiques. Le Dow Jones a lâché 0,47% à 27.901,98 points, le S&P 500 a perdu 0,84% à 3.357,01 points et le Nasdaq a baissé de 1,27% à 10.910,28 points.

Malgré une baisse des inscriptions au chômage , elles restent près de q uatre fois plus élevées qu'au début de l'année. Ces chiffres ont conforté les doutes de certains investisseurs après les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, sur les signes récents de ralentissement de la reprise et le long chemin qui reste à parcourir avant de retrouver le plein emploi.

Le repli général est plus marqué pour les valeurs technologiques. Parmi les plus fortes baisses du Dow Jones, Apple perd 1,6% et Microsoft 1,04%. Côté bancaire, sensible à l'évolution de la conjoncture économique, Bank of America recule de 0,98%, Citigroup de 1,04% et Wells Fargo de 2,29%.