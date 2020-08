Les techs européennes bien en vue (débriefing actions étrangères)

Le secteur technologique avait le vent en poupe sur les marchés européens ce mercredi, au lendemain de la publication des très bons résultats du groupe américain Salesforce.com. Des chiffres qui lui permettent de revoir ses objectifs à la hausse et qui ont déteint sur les valorisations européennes du secteur.

Exemple à Paris où Atos n'a pas lâché la tête de l'indice de référence avec au final un gain de 3,67% à 74,60 euros pour le spécialiste des services numériques. Le marché parisien a aussi profité de la bonne forme d' ArcelorMittal (+4,28%) et de STMicroelectronics (+2,65%) pour repasser au-dessus des 5.000 points avec un gain de 0,80%.

À Francfort, les voyants étaient aussi tous au vert. Le Dax a glané 0,98% à un peu plus de 13.190 points. Là aussi, c'est un grand nom de la tech qui a joué les premiers rôles. Infineon, spécialisé dans les semi-conducteurs, a pris 4,05% pour retrouver son niveau de juin 2018. Derrière lui, les actions de Deutsche Bank (+2,17%) et de BMW (+2,53%) étaient également bien orientées. SAP , numéro un européen des logiciels professionnels et concurrent direct de Salesforce.com, a gagné 2,15%.