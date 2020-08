Les techs font rebondir la Bourse de New York

Par ailleurs, les investisseurs ont également salué les dernières données économiques qui ont montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis avaient augmenté plus que prévu en juillet. Le taux de chômage élevé devrait toutefois permettre de maîtriser l’inflation, ce qui permettra à la Réserve fédérale de continuer à injecter de l’argent dans l’économie. Côté valeurs, Tesla a fait un bond de 13,12% après que le constructeur de voitures électriques a annoncé diviser le prix de son action par 5. Le but: rendre le titre plus attractif pour les petits porteurs. Outre les technos, Home Depot (+2,42%), Merck (+2,19%), UnitedHealth Group (+2,13%) et Cisco (+1,93%) se sont bien comportées.