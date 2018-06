Les télécoms belges sous la menace d'un concurrent (+Briefing actions)

Les marchés européens privilégient la prudence ce mercredi matin, la Fed et la BCE devant se prononcer sur leur politique monétaire. La première ce soir et la seconde demain à 13h45.

• La tendance

Au sein du Bel 20, Proximus accuse un net repli (-4,8%) et se retrouve lanterne rouge. Le ministre des télécoms souhaite qu’un quatrième opérateur soit actif sur le marché belge. Orange Belgium souffre aussi (-3,1%) tandis que Telenet limite son repli à 0,20%.

Umicore est en tête des hausses avec un gain de 0,9%. Elle est suivie par Cofinimmo (+0,3%) et Ageas (+0,2%).

Hors Bel 20, les biotechs Acacia et Argenx se démarquent avec des gains respectifs de 2,4% et 2,2%.

Côté baisses, on épinglera Curetis (-3,4%), IBA (-1,8%) et Celyad (-1,6%).

• Le briefing actions belges

> Xior : Degroof Petercam a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "accumuler" et un objectif de cours de 38 euros.

>Un fonds qui détient 1,86% du capital de Telenet rue dans les brancards. Il critique l'absence de dividende et la chute du cours et estime que les administrateurs indépendants ne font pas leur boulot. Il menace d’une action en justice. Notre article .

>GBL a levé 500 millions d’euros via un placement obligataire assorti d’un coupon de 1,875% et venant à échéance le 19 juin 2025. L’émission lui permettra d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de poursuivre la diversification de ses sources de financement. Le communiqué.