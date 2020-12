Les tensions commerciales font chuter STMicro (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont une nouvelle fois évolué en mode attentiste. À Paris, le fabricant de puces a dû repousser ses objectifs à moyen terme en raison des tensions entre les USA et la Chine.

Les principaux indices actions en Europe ont globalement clôturé en territoire positif ce mercredi, à la veille d'une importante réunion de la Banque centrale européenne (BCE). "Sur ce sujet, il y a plus de probabilité que les investisseurs soient déçus que l'inverse", prévient Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

Le CAC 40 a reculé de 0,25%, tandis que le Footsie britannique a progressé de 0,08% et le DAX allemand de 0,47%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté grimpé de 0,32%, porté par les valeurs automobiles (+1,27%), des médias (+1,14%) et de l'assurance (+0,76%).

Le "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) lancé par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari pour mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable, est entré en fanfare à la Bourse de Paris. Après avoir bondi de plus de 30% dans les premiers échanges, l'action 2MX Organic a terminé sur un gain de 5,50%.