Les tensions commerciales pèsent à Wall Street

La Bourse de New York a terminé nettement dans le rouge ce lundi, les investisseurs s'inquiétant, en plein bras de fer commercial, des répercussions sur le secteur technologique des dernières mesures américaines contre le géant chinois de télécoms Huawei.

La Bourse US a clôturé en baisse ce lundi, le décret excluant le chinois Huawei du marché américain ayant aggravé les craintes d'une escalade du conflit commercial entre Washington et Pékin et pesé sur le secteur des techs. Le Nasdaq a reculé de 1,46%, à 7.702,38 points. Le Dow a baissé de 0,33%, à 25.679,90 points. Le S&P 500 a cédé 0,67% à 2.840,23 points.