Les tensions commerciales pèsent sur le Bel 20 (+ Briefing)

La Bourse de Bruxelles est pénalisée par le retour des incertitudes pour le commerce mondial. Les replis d'ING et KBC ajoutent à la morosité boursière.

• La tendance

La Bourse de Bruxelles, comme ses homologues européennes, est pénalisée par un regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine sur la question des échanges commerciaux et les tarifs douaniers.

Avec AB InBev (-1,12%) ou encore Solvay (-1,67%), les valeurs financières comme KBC -(1,72%) et ING (-1,25%) jouent un rôle important dans le repli de l'indicateur.

• Briefing actions belges

> Argenx - La perte d'exploitation de la biotech Argenx, cotée à Bruxelles, a plus que triplé sur le premier semestre. Elle passe ainsi de 6,8 millions au 30 juin 2017 à 25,4 millions d'euros cette année à la même période. Au 30 juin 2018, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants du groupe s'élèvent à 338,9 millions d'euros, contre 173,4 millions d'euros au 20 juin 2017 et 359,8 millions d'euros au 31 décembre. → Notre article