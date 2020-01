Les tensions géopolitiques dopent les actions pétrolières. Et pour la suite?

Le fait est loin d’être exceptionnel. A chaque fois que des tensions géopolitiques resurgissent dans la région du Golfe , comme c’est le cas depuis vendredi dernier, les prix du pétrole prennent de la hauteur . Et tout naturellement, les cours des actions des grands groupes pétroliers mondiaux suivent le mouvement . C’est ainsi que l’indice Stoxx 600 des valeurs de l’énergie a gagné 3,3% depuis l’annonce vendredi de l’assassinat du général iranien Soleimani.

La question qui vient à l’esprit de tout investisseur est celle de savoir si ce secteur de l’énergie sera en mesure de confirmer dans les semaines à venir ce regain de santé . A suivre les avis d’analystes suivis par Bloomberg, on ne peut pas l’exclure. Excepté pour Exxon, qui a d’ailleurs cédé quelques plumes vendredi à Wall Street malgré le bon comportement du prix du brut, les recommandations à l’achat l’emportent très nettement sur les avis neutres et ceux carrément négatifs.

Parmi la cohorte d’analystes à s’être prononcés favorablement sur le sujet tout récemment, Michelle Della Vigna, de chez Goldman Sachs, justifie son point de vue positif par le fait que la période de révision à la baisse des bénéfices des majors pétroliers intégrés, pour ceux basés en Europe du moins, est arrivée à son terme. Dans ce secteur, l’analyste apprécie particulièrement l’action Total, pour laquelle elle table sur un cours de 69 euros d’ici à 12 mois, BP (750 pence), Repsol (21 euros) et Royal Dutch (36 euros).

Prix plafonné à 70 USD

L’orientation du prix du pétrole restera toutefois un des éléments clés en mesure de dicter l’orientation des cours des actions des entreprises pétrolières. Pour que ce prix arrive au moins à se maintenir à son niveau actuel, il faudrait que la crise entre l’Iran et les Etats-Unis perdure, entretenant de la sorte la crainte d’une pénurie de l’offre. "Bien que la hausse des prix du pétrole suggère que le marché attache une probabilité significative aux tensions actuelles conduisant à une rupture de l’approvisionnement en pétrole, nous dirions qu’il est difficile d’évaluer de telles conséquences spécifiques en ce moment" , affirment les analystes de Goldman Sachs.

Dollar en baisse

Par contre, traditionnellement considérés comme des valeurs refuges , le dollar (-0,25% à 1,1190 USD par euro) et le yen étaient plutôt orientés à la baisse . Ce qui semble indiquer que le marché mise sur l’idée que la crise finira pas se dissiper.

La perspective selon laquelle l’Opep et ses partenaires non membres de ce cartel pourraient recourir à leur capacité de production non utilisée afin de combler un éventuel déficit de l’offre de pétrole mondiale contribue à rassurer le marché. Ces pays avaient porté en décembre l’effort total de limitation de leur production à 1,7 million de barils par jour (mb/j). A eux seuls, les pays de l’Opep disposent de capacités de production de 34,59 mb/j. En décembre, ils avaient produit 29,6 mb/j.