Les tracteurs John Deere carburent à Wall Street

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont été affectés par les incertitudes persistantes entourant le coronavirus et des indicateurs décevants sur l'économie américaine.

Les marchés US ont terminé la semaine dans le rouge après des indicateurs économiques jugés préoccupants. Des nouvelles qui ont amplifié le mouvement de repli sur les valeurs refuges face aux craintes liées au coronavirus. Comme la veille, ce sont les grands noms de la tech qui ont été le plus lourdement pénalisés par les prises de bénéfice. Lanternes rouges du Dow, Microsoft et Apple ont cédé 3,16% et 2,26%.