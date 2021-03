Les vaccins et la relance raniment Wall Street

La Bourse de New York a démarré la semaine en fort rebond, grâce à une baisse des taux obligataires et des nouvelles positives du côté des vaccins.

Wall Street "se remet de la baisse de la semaine dernière, survenue dans un contexte de malaise sur le marché mondial alors que les rendements obligataires avaient grimpé en flèche", notent lundi les analystes de Schwab. Rappelons que vendredi, après une semaine volatile à cause des craintes d'inflation, le Dow Jones et le S&P 500 avaient tout deux terminé dans le rouge, respectivement à -1,50% et -0,48%.