Les valeurs défensives en tête à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi, les secteurs défensifs ayant pris la tête des gains après que les données économiques ont montré que les salaires du secteur privé américain avaient augmenté le mois dernier, mais à un rythme beaucoup plus lent que prévu. Le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé des Etats-Unis a également été inférieur de moitié aux attentes des analystes. Vendredi seront publiés le rapport sur l'emploi total et le taux de chômage. Le Dow Jones a pris 1,59% à 29.100,50 points. Le Nasdaq a avancé de 0,98% à 12.056,44 points. Le S&P 500 a gagné 1,54% à 3.580,84 points.