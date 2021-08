Les valeurs du luxe craquent à la Bourse de Paris

Les valeurs du luxe accusent une forte baisse en Europe jeudi après des informations selon lesquelles la Chine envisage un plan de redistribution de la richesse, avec la perspective d'une éventuelle augmentation des impôts sur les plus riches. Le leader mondial de l'industrie du luxe LVMH perd 6,02%, au plus bas depuis trois mois.

Kering , propriétaire notamment de la marque Gucci, chute de 7,94%, la plus forte baisse du CAC 40. Il s'agit, pour le moment, de sa pire performance journalière depuis le 12 mars 2020.

Avec le repli de ces deux poids lourds, l'indice parisien CAC 40 abandonne 2,87%. Hermès , Burberry , Swatch et Richemont perdent entre 3,79% et 6,42%.

Limiter les "revenus déraisonnables"

L'analyste Luca Solca, de chez Bernstein, attribue ce vif mouvement de repli à de possibles développements politiques en Chine et à la perspective d'une imposition plus élevée sur les plus riches.