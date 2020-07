Les valeurs du luxe sous pression (+débriefing actions européennes)

La prudence reste de mise sur les marchés européens. Alors qu'au début du mois, les hausses dominaient dans l'espoir de voir les économies continuer à se redresser, la tendance est désormais aux préoccupations au sujet des conséquences des nouvelles mesures adoptées pour endiguer la recrudescence de la propagation du coronavirus. Les investisseurs ont retrouvé les réflexes du début de la pandémie: les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'immobilier et de la santé, qui sont considérés comme plus résistants à la crise sanitaire, ont progressé, tandis que des valeurs plus sensibles à la dégradation de la conjoncture ont subi des dégagements.