Les valeurs minières très plébliscitées à nouveau

Des actions comme Rio Tinto, BHP et Glencore ont de nouveau flambé.

Les valeurs liées aux matières premières ont permis de limiter la casse sur les marchés d'actions en Europe. Les craintes sur l'inflation ont pesé chez les investisseurs.

Les marchés d'actions ont de nouveau vécu avec des craintes de poussées inflationnistes. Le Stoxx 600 a lâché 0,03%, plombé par le recul des valeurs du secteur des voyages et des titres des services aux collectivités. La forte progression du compartiment des actions minières et de celui des pétrolières a toutefois permis de compenser la chute des marchés boursiers. Le Stoxx 600 du segment des matières premières a pris 3,02% et celui de l'énergie 1,32%, porté par la remontée des prix du pétrole au-delà de 80 dollars (pour le baril de Brent).

"Un jour férié aux États-Unis a réduit la liquidité sur les marchés, mais les ruées vers l'approvisionnement énergétique de l'Asie et de l'Europe sur les marchés du gaz naturel et du charbon continuent de fournir un solide filet de sécurité pour les prix du pétrole, en particulier avec l'Opep + qui ne montre aucun signe d'augmentation de la production" a constaté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Les marchés d'actions américains sont restés ouverts en ce lundi de Columbus Day, mais le marché des changes et celui des obligations est resté fermé outre-Atlantique.

Du côté des valeurs, les titres qui ont connu une forte croissance grâce à la pandémie ont connu une séance difficile. HelloFresh a lâché 5,05% et TeamViewer 10,91%. Chez la banque d'investissement Brian Garnier, l'analyste Clément Genelot a estimé que des actions comme HelloFresh et Zalando (-2,59%) vont connaître un quatrième trimestre très volatil "compte tenu de l'évolution imprévisible des rendements et des inquiétudes persistantes d’un atterrissage brutal pour les valeurs de croissance post-Covid."

"Les commerçants non alimentaires sont confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, une capacité limitée à répercuter l'inflation sur les clients et la normalisation de la croissance, avec un rééquilibrage progressif des dépenses de consommation des dépenses discrétionnaires comme les biens de voyage et de loisirs" a ajouté Clément Genelot.

Parmi les autres chutes du jour, Asos a dégringolé de 13,41% après un avertissement sur résultats.

"Il y a toujours de réelles inquiétudes concernant la stagflation, avec des indications que les prix ne seront pas aussi transitoires que les banquiers centraux l'avaient d'abord pensé." Susannah Streeter Analyste chez Hargreaves Lansdown

En revanche, au sein du secteur des matières premières, ArcelorMittal a bondi de 4,42%, Ango American de 5,2%, Rio Tinto de 3,49%, BHP de 3,21% et Glencore de 3,29%. Les valeurs minières ont grimpé à un plus haut d'un mois. Des analystes les voient encore progresser dans l'environnement actuel. "Il y a toujours de réelles inquiétudes concernant la stagflation, avec des indications que les prix ne seront pas aussi transitoires que les banquiers centraux l'avaient d'abord pensé", a souligné Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Aperam et Umicore en hausse

+2,8% Aperam a signé la plus forte progression du Bel 20, qui a terminé en hausse parmi les marchés d'actions européens.

Au sein du Bel 20, Aperam a profité de la hausse d'ArcelorMittal, et a signé la meilleure progression de l'indice (+2,8%), suivi par Umicore (+1,75%). La forte hausse de ces deux titres a permis au Bel 20 de terminer sur une progression de 0,39% alors que les autres indices européens ont connu une séance plus difficile.

Deux valeurs ont été suspendues sur la cote bruxelloise ce lundi, le temps de publier un communiqué. Recticel a indiqué avoir vendu son pôle de mousses techniques. Le produit de cette vente servira à distribuer un dividende exceptionnel. La cotation restera suspendue jusqu'à ce que Greiner, qui a lancé une offre sur la société, donne une réponse.

