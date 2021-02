Les valeurs technologiques plombent le Nasdaq

Le Nasdaq a nettement reculé ce lundi dans un marché de plus en plus préoccupé par la hausse des taux sur les obligations américaines à 10 et 30 ans.

Le taux à 10 ans sur les Bons du Trésor évoluait à la clôture de Wall Street à 1,362% après avoir atteint dans la nuit de dimanche à lundi un pic à 1,393%, un plus haut en un an. Le rendement obligataire à 30 ans était aussi en hausse, s'établissant à 2,170%. Les regards des investisseurs ont également été tournés vers l’action Boeing, qui a baissé de 2,11%, alors que le constructeur aéronautique a ordonné l'immobilisation au sol de tous les avions commerciaux Boeing 777, équipés du modèle de moteur mis en cause dans l’incendie de réacteur sur un appareil samedi, soit 128 appareils.