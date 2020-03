Les ventes à découvert bannies pendant un mois à la Bourse de Bruxelles

La FSMA a décidé d'interdire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 avril les ventes à découvert, une technique qui permet de spéculer à la baisse sur une action. La France et l'Italie ont pris des mesures similaires.

La FSMA , le gendarme des marchés financiers en Belgique a décidé au vu de la situation générale liée à la pandémie d’interdire purement et simplement la vente à découvert - une technique de spéculation à la baisse- sur les actions cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Growth . Cette interdiction vaut pour un mois, soit à partir de ce 18 mars et jusqu’au 17 avril .

Institutions financières

Lundi soir, la FSMA avait déjà pris une mesure visant à limiter les ventes à découvert sur des actions ayant chuté de plus de 10% ou plus au cours de la séance. Cette décision concernait un panier de 17 valeurs .

C'est quoi la vente à découvert?

Le principe de la vente à découvert ("short-selling") est une technique pour spéculer à la baisse sur une valeur. Il s'agit d'emprunter des actions d'une entreprise cotée, de les vendre sur le marché en espérant pouvoir les racheter plus tard à un cours plus bas et les rendre ensuite à leur propriétaire en empochant la différence au passage. Elle provoque donc une pression à la vente sur les actions ciblées et est le fait de fonds spéculatifs.